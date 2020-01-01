- Формы документов (акты, счета, накладные)
- Договоры
- Договор купли-продажи
- Договор поставки товара
- Договор поставки продовольственных товаров
- Договор поставки непродовольственных товаров
- Договор поставки оборудования
- Гарантийные письма
- Дополнительные документы к договорам поставки
- Договор аренды
- Договор безвозмездного пользования
- Договор на оказание услуг
- Договор на охранные услуги
- Договор на услуги (общая форма)
- Договор на консультационные услуги
- Договор на услуги по редактированию произведения
- Договор на услуги по разработке стандартов организации
- Договор на транспортные услуги
- Договор на образовательные услуги
- Договор подряда
- Договор на ремонт оборудования
- Договор на монтаж системы отопления
- Договор подряда (общая форма)
- Договор строительного подряда
- Договор на выполнение работ по газификации
- Дополнительные документы к договорам подряда
- Договор на спил (вырубку) деревьев
- Договор займа
- Договор о совместной деятельности (консорциум)
- Договор хранения
- Договор перевода долга
- Договор комиссии
- Договор уступки права требования (цессии)
- Договор на использование (уступку) товарного знака
- Авторский договор заказа
- Кадровые документы
- Приказы по личному составу
- Трудовые договоры
- Трудовые договоры со специалистами
- Трудовые договоры с рабочими
- Трудовые договоры с дистанционными работниками
- Трудовые договоры с временными работниками
- Трудовые договоры со сменным графиком работы
- Изложение трудового договора в новой редакции
- Трудовые договоры о работе по совместительству
- Договор о материальной ответственности
- Соглашение о конфиденциальности
- Коллективный договор
- Договор на обучение с работником
- Договор о неконкуренции
- Должностные инструкции
- Типовая форма должностной инструкции
- Должностные инструкции, общие для всех сфер деятельности
- Должностные инструкции в сфере торговли
- Должностные инструкции в сфере общественного питания
- Дополнительные соглашения
- Положение об оплате труда
- Прочие документы (акты, заявления, уведомления)
- Корпоративные документы
- Устав ТОО
- Устав ТОО с единственным участником
- Устав ТОО с одним участником (для бухгалтерской организации)
- Устав ТОО с одним участником (для торговой организации)
- Устав ТОО с одним участником (для многопрофильной организации)
- Устав ТОО с одним участником (для строительной организации)
- Устав ТОО с одним участником (для интернет магазина)
- Устав ТОО с одним участником (для аудиторской компании)
- Устав ТОО с одним участником (общая форма)
- Устав ТОО с одним участником (полиграфическая деятельность)
- Устав ТОО с несколькими участниками
- Устав ТОО с несколькими участниками (бухгалтерские услуги)
- Устав ТОО с несколькими участниками (торговля)
- Устав ТОО с несколькими участниками (многопрофильная деятельность)
- Устав ТОО с несколькими участниками (строительство)
- Устав ТОО с несколькими участниками (интернет-магазин)
- Устав ТОО с несколькими участниками (финансовый аудит)
- Устав ТОО с несколькими участниками (общая форма)
- Устав ТОО с несколькими участниками (полиграфия)
- Устав ТОО с единственным участником
- Учредительный договор
- Протокол общего собрания
- Решение участника
- Документы наблюдательного совета
- Устав ТОО
- Судебное производство
- Доверенности
Трудовые договоры
Необходима юридическая консультация?
Наши юристы проконсультируют Вас по правовым вопросам и подскажут как решить Вашу проблему с минимальными затратами в кратчайшие сроки.