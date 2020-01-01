Покупка доступа

После оплаты Вы получите доступ к документу в личном кабинете. Также, документ будет направлен на указанный Вами адрес электронной почты.

* После нажатия кнопки с Вашего баланса в личном кабинете на Pravosite.kz спишутся средства. А при их отсутствии, Вам будет предложено оплатить услугу любым удобным способом.

** При покупке документа и при наличии активной подписки - документ будет зачтён в пользу подписки. Если лимит по данному пункту исчерпан, то документ необходимо будет оплатить отдельно.

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